"Газпром" начал распродавать элитную недвижимость

1:27 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Госкорпорация "Газпром", столкнувшись с первым за 25 лет и рекордным за всю историю убытком, начала распродажу принадлежащей ей элитной недвижимости.

В начале октября компания объявила о продаже гостиничного комплекса "Дом приёмов "Богородское", расположенного в поселении Воскресенское на территории Новой Москвы. Общая площадь четырехэтажного объекта составляет 12 758,6 кв. м. В описании указано, что он находится в 14 км от МКАД и включает оздоровительный и спа-центр (хамам и сауна), фитнес-центр, бар и ресторан. Также "Газпром" выставил на продажу гостиничный комплекс "Марриот Цахкадзор", находящийся на знаменитом горнолыжном курорте Цахкадзор в Армении. Общая площадь отеля — 14 284 кв. м.

В мае "Газпром" уже предлагал к продаже элитную недвижимость в Москве и Подмосковье. В частности, концерн выставлял на продажу офисные здания на улице Строителей, санаторно-курортный комплекс "Империал Парк отель & Спа" в поселении Первомайское, нежилые помещения первого этажа в доме на Новочеремушкинской улице, а также автостоянку на 96 мест рядом с главным офисом компании в Москве.

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