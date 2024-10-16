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Мошенников с микрокредитами теперь можно остановить: правительство ввело норму самозапрета для граждан

1:06
Правда ТВ

Российские власти утвердили постановление, согласно которому с 1 марта 2025 года граждане смогут оформить самозапрет на получение потребительских кредитов и микрозаймов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. В пресс-релизе уточняется, что заявление о самозапрете можно будет подать двумя способами.

Первый способ предусматривает подачу заявления через портал госуслуг. Документ будет передан в уполномоченные бюро кредитных историй, после чего гражданин получит уведомление о принятом решении в личном кабинете на портале.

Также заявление о самозапрете можно будет подать в отделении Многофункционального центра (МФЦ). Ответ от бюро кредитных историй будет предоставлен через МФЦ и отобразится в личном кабинете на портале госуслуг. Те же способы будут доступны, если гражданин решит снять самозапрет, говорится в пресс-релизе.

Уточнения

Креди́т (от лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

Многофункциональный центр (МФЦ (произносится как «эм-фэ-цэ»), полное название — Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг) — категория бюджетных учреждений в России, предоставляющих государственные и муниципальные услуги по принципу «одного окна» после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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