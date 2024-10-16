Еврокомиссар взывает к морали: российского СПГ в Европе все больше. Импорт газа побьет показатели 2023 года (видео)

В последние месяцы страны Европейского Союза значительно увеличили импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон 15 октября.

Симсон отметила, что объёмы поставок газа из России в последние месяцы были значительно выше, чем предполагалось по долгосрочным договорам. Она также предположила, что в 2024 году импорт российского газа, вероятно, превысит показатели 2023 года.

Эта ситуация вызвала обеспокоенность у еврокомиссара. Кадри Симсон призвала министров стран ЕС завершить текущий год с меньшим объемом импорта, по сравнению с прошлым годом.

"Я призвала правительства обратиться к своим энергетическим компаниям с моральной точки зрения", — приводит её слова ТАСС.

Несмотря на введенные ЕС санкции и стратегию Еврокомиссии по снижению зависимости от российского газа, спрос на СПГ из России на европейском рынке продолжает расти. На данный момент доля российского СПГ в общем импорте ЕС достигла 15%.

Уточнения

Европейский комиссар (Еврокомиссар) — один из 27 членов Европейской комиссии, возглавляемой Председателем Европейской комиссии.



Кадри Симсон (эст. Kadri Simson, урождённая Кадри Муст, эст. Kadri Must; род. 22 января 1977, Тарту) — эстонский и общеевропейский государственный и политический деятель, министр экономики и инфраструктуры с 2016 по 2019 год, комиссар по энергетике Европейской комиссии с 1 декабря 2019 года.



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