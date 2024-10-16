За последние 2 месяца, ВС РФ взяли в 5,5 раз больше территории на Украине, чем за весь 2023 год

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Проект UA War Infographics (UAWI) сообщил, что за последние два месяца российские войска взяли территории в 5,5 раза больше, чем за весь предыдущий 2023 год. Эта информация была размещена в Telegram-канале UAWI.

Эксперты проекта отмечают, что в последние месяцы наблюдается значительное усиление активности российских войск по всей линии фронта.

Согласно отчету, за август и сентябрь 2024 года российские войска оккупировали в 5,5 раза больше земель, чем за весь 2023 год. В первой половине 2024 года территориальные захваты России были ограничены примерно 200 квадратными километрами в месяц, в то время как в августе эта цифра выросла до 351, а в сентябре до 468 квадратных километров.

В публикации указывается, что успехи российских войск могут быть объяснены нехваткой вооружений у противника и изменениями в тактике ведения боевых действий.

Уточнения

Фронт — обобщённое понятие территории, на которой происходят военные действия, линия соприкосновения с противником, фронтовая линия. В глубину фронтовая линия может составлять до 25 км.



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