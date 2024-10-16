Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в случае победы на выборах

1:19
Правда ТВ

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах инициирует самую масштабную в истории США депортацию мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

"Это станет крупнейшей депортацией в истории нашей страны. У нас нет иного выбора", — заявил экс-президент США на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Политик охарактеризовал незаконную миграцию как "угрозу для страны". Он предположил, что СМИ будут называть его "жестоким" за такую позицию. Трамп заявил, что мигранты разрушают США, и обратил внимание на то, что они говорят на языках, которые "никто никогда не слышал".

Ранее Трамп пригрозил оппонентам возмездием в случае победы на президентских выборах. По его словам, США стали "насмешкой для всего мира". Экс-президент назвал беспрецедентный успех страны своей "абсолютной местью".

Накануне политик признался, что его не удивило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байдена предпочтительнее для Москвы.

До этого кандидат в президенты США выразил намерение предотвратить третью мировую войну.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.
 

Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Эксперт рассказал, как на криптовалюте отражается ее регулирование ЦБ
Почему подержанные автомобили из Китая уступают новым по выгоде
Генерал-майор Валерий Косухин высказался о роли срочников в СВО
Сокровища Маврикия: исторические и природные достопримечательности
Мёд, сыр и оливковое масло — как не купить подделку
Выпадение волос: найдите причину в своем образе жизни
Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению
Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы: они могут вызвать расстройство желудка
Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины
Популярное
Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова

Как выбрать сорт яблони для плодового сада, как правильно делать обрезку яблонь, рассказала глава КФХ "Сад мечты", агроном Анастасия Селиванова.

Яблоки будут наливаться год за годом, если ухаживать за яблонями так, как рассказала агроном Селиванова
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
Универсальный крем для тортов: простой секрет идеальной текстуры и вкуса
В Петре нашли скрытую гробницу с легендарным артефактом
Почему Suzuki Ertiga — лучший выбор для семи пассажиров
Бои в прямом эфире, или Почему у Киева нет дров для отопительного сезона в прифронтовой зоне Юрий Бочаров Самолёт разведки RC-135W Rivet Joint. Западный невидимый глаз в небе Дмитрий Плотников Эрдоган хочет видеть Турцию в БРИКС. Чем ему придётся пожертвовать? Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Николаеве в отеле уничтожены спецы по БЭКам, в ВСУ отдан приказ — расстреливать отступающих
Лечо на каждый день: его можно есть сразу после приготовления
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Корейские бойцы ожидаются в зоне СВО. Россияне посмотрят, на что они способны
Последние материалы
Как мох и лишайник уничтожают ваш сад: важные шаги к спасению
Гастроэнтеролог назвала самые вредные супы: они могут вызвать расстройство желудка
Слишком жёстко: Зеленский дал союзникам три месяца на принятие плана победы Украины
Волейболистки Невады отказываются от матча против команды с транс-персоной
Лучшие процедуры для осеннего увлажнения кожи: что выбрать
Шашлычник - дирижер, главное, чтоб все ингредиенты свои ноты знали и правильно пели, утверждает шеф-повар (видео)
Пока в России снег лежит: два туристических направления, где вас ждут солнце и манго даже зимой
В Гизе открыли Большой Египетский музей
Какие растения лучше посадить в небольшом саду? Советует учёный-агроном Инна Бывальцева
Продюсер Дзюник объяснил причину провала продаж билетов на концерт Вайкуле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.