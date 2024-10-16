Трамп пообещал устроить крупнейшую депортацию в случае победы на выборах

1:19 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что в случае победы на президентских выборах инициирует самую масштабную в истории США депортацию мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

"Это станет крупнейшей депортацией в истории нашей страны. У нас нет иного выбора", — заявил экс-президент США на ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) в Вашингтоне.

Политик охарактеризовал незаконную миграцию как "угрозу для страны". Он предположил, что СМИ будут называть его "жестоким" за такую позицию. Трамп заявил, что мигранты разрушают США, и обратил внимание на то, что они говорят на языках, которые "никто никогда не слышал".

Ранее Трамп пригрозил оппонентам возмездием в случае победы на президентских выборах. По его словам, США стали "насмешкой для всего мира". Экс-президент назвал беспрецедентный успех страны своей "абсолютной местью".

Накануне политик признался, что его не удивило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что кандидатура нынешнего главы Белого дома Джо Байдена предпочтительнее для Москвы.

До этого кандидат в президенты США выразил намерение предотвратить третью мировую войну.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель, миллиардер, 45-й президент США с 20 января 2017 по 20 января 2021 года от Республиканской партии.





Джо́зеф Робине́тт (Джо) Ба́йден-мла́дший (англ. Joseph Robinette «Joe» Biden, Jr. американское произношение: [ˈbaɪdən] ; род. 20 ноября 1942, Скрантон, Пенсильвания, США) — американский государственный и политический деятель, 46-й действующий президент США с 2021 года.



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