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Российская армия в Курской области отвоевала 25% потерянных территорий

Правда ТВ

Вооружённые силы Украины теряют позиции в Курской области на фоне активизации контрнаступления российской армии, которая уже восстановила контроль над четвертью ранее захваченных приграничных территорий. Журнал Newsweek сообщает, что с октября российским войскам удалось вернуть около 120 квадратных километров, из которых 65 квадратных километров были отвоеваны лишь за последние выходные.

По информации издания, на сегодняшний день под контролем ВСУ находится примерно 660 квадратных километров Курской области, а ещё 360 квадратных километров относятся к "серой зоне". Аналитики указывают, что в августе, на пике украинского наступления, украинским силам удалось захватить около 900 квадратных километров, при этом 330 квадратных километров оставались в нейтральной зоне. Тем не менее, активные действия российских войск привели к значительным изменениям на фронте.

Наиболее заметные успехи российская армия зафиксировала в Кореневском районе, где, согласно сообщениям военных Telegram-каналов, были захвачены населённые пункты Толстый Луг и Новоивановка. Кроме того, проект "Рыбарь" сообщает, что российские силы восстановили контроль над Ольговкой, Покровским, Зелёным Шляхом и Нижним Клином. В районе Любимовки российские войска окружили подразделения ВСУ, что значительно усложнило ситуацию для украинских военных.

Уточнения

Курск — город областного значения в России, административный центр Курской области, а также Курского района.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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