Федерацию водных видов спорта возглавит Дмитрий Мазепин

1:24 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Министр спорта России Михаил Дегтярёв поддержал кандидатуру Дмитрия Мазепина на должность главы Федерации водных видов спорта России. Об этом он сообщил на своём Telegram-канале.

Дегтярёв рассказал, что провёл встречу с Мазепиным, который в настоящее время возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации плавания.

"Обсудили его выдвижение от Пермского края на пост президента Федерации водных видов спорта России. Поддерживаю это решение. Конференция, на которой планируется его избрание, назначена на 31 октября в Москве", — пишет Михаил Дегтярёв.

Министр пожелал Мазепину успехов на новом поприще.

В начале октября было объявлено, что российские федерации по водным видам спорта объединятся в единую организацию. В новую структуру войдут четыре федерации: плавания, синхронного плавания, водного поло и прыжков в воду.

Мазепин — основатель компании "Уралхим". До весны 2022 года он был крупнейшим акционером этого производителя минеральных удобрений. В марте он попал под санкции ЕС и Великобритании. Сразу после этого бизнесмен продал контрольный пакет акций (52%) в "Уралхиме" и покинул пост генерального директора.

Уточнения

Михаи́л Влади́мирович Дегтярёв (род. 10 июля 1981, Куйбышев) — российский государственный, политический и общественный деятель. Министр спорта Российской Федерации с 14 мая 2024 года.



Дмитрий Аркадьевич Мазепин (род. 18 апреля 1968, Минск, БССР, СССР) — российский предприниматель, бывший владелец и генеральный директор Объединённой химической компании «Уралхим».



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