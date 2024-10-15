ВС РФ освободили населённый пункт в Курской области

1:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские вооружённые силы взяли под контроль ещё один населённый пункт в Курской области — Черкасскую Конопельку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) активно использовали это село для ротации и доставки снаряжения. Расстояние от этого населённого пункта до Суджи составляет менее 7 километров.

Кроме того, сообщается, что освобождение ряда населённых пунктов позволило российским войскам почти окружить Любимовку, Толстый Луг и Погребки, где находятся подразделения ВСУ численностью около двух тысяч человек.

"Сухопутной связи с тылом у них уже нет, вырваться живыми почти невозможно. Только ночью малыми группами, без бронетехники", — передаёт Telegram-канал.

Также стало известно, что российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, чтобы нарушить ротацию и логистику украинских войск в регионе. Отмечается, что российские силы активно ведут контрнаступление в направлении Махновки Суджанского района и отражают атаки ВСУ в районе Любимовки.

Уточнения

Ротация (в военном деле) — регулярная замена или взаимозамена поимённого личного состава, подразделений или частей, выполняющих задачи в тяжёлых, сложных или неблагоприятных условиях через определённое время.



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