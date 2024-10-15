Мбаппе обвинён в изнасиловании, сообщают СМИ

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Килиан Мбаппе, футболист мадридского "Реала" и сборной Франции, обвиняется в изнасиловании, согласно сообщению TV4 News.

Звезде мадридского "Реала" Килиану Мбаппе грозит до шести лет лишения свободы за предполагаемое изнасилование девушки в ночном клубе Стокгольма.

В понедельник шведские газеты Aftonbladet и Expressen сообщили о начале расследования по делу об изнасиловании после двухдневного визита Мбаппе в Стокгольм. По данным шведских СМИ, Мбаппе прибыл в Стокгольм на два дня в компании друзей, посетил ресторан и ночной клуб в четверг, а на следующий день покинул столицу Швеции. В понедельник полиция прибыла в отель, где останавливался Мбаппе, для расследования инцидента.

Согласно информации TV4 News, пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и обвинила игрока в изнасиловании. В настоящее время француз находится под следствием по подозрению в совершении преступления.

Однако Мбаппе назвал информацию о своей возможной причастности к изнасилованию в Швеции фейком.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.



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