СМИ сообщают о массовом отравлении зефиром из "Пятёрочки" и "Перекрёстка"

Покупатели из сетей "Пятёрочка" и "Перекрёсток" пожаловались на отравление зефиром, передаёт Telegram-канал Mash.
"Среди пострадавших: десятки человек. Все они съели "Жизель" и почувствовали вздутие, боли в животе и диарею", — сообщается в публикации.
Издание отмечает, что в составе зефира содержатся мальтитный сироп и мальтит, которые используются как заменители сахара.
В ответ на жалобы покупателей, магазины "Пятёрочка", "Перекрёсток" и онлайн-гипермаркет Vprok временно приостановят продажу зефира с мальтитным сиропом, сообщили в пресс-службе X5 Group для РБК.
Mash также указывает, что этот зефир производится на том же заводе в подмосковном Дмитрове, где изготавливается "Классический" зефир для "Вкусвилла", о котором ранее сообщалось в интернете в связи с отравлениями. Однако, "Вкусвилл" назвал эти сообщения недостоверными. Компания заявила, что проверила все обращения от покупателей за последние четыре месяца продаж: доля жалоб на качество продукта составляет менее 0,3% от общего объема покупок, что эквивалентно 32 обращениям.
Мальто́за (от англ. malt — солод) — солодовый сахар, 4-О-α-D-глюкопиранозил-D-глюкоза, природный дисахарид, состоящий из двух остатков глюкозы; содержится в больших количествах в проросших зёрнах (солоде) ячменя, ржи и других зерновых; обнаружен также в томатах, в пыльце и нектаре ряда растений.
Зефир — кондитерское изделие, десерт.
X5 Group (ранее — X5 Retail Group) — российская продуктовая розничная торговая компания, управляющая торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик», «Около», «Виктория», «Красный яр» и «Слата».
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