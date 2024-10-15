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Поздняков сообщил об уходе с поста главы Олимпийского комитета России

1:17
Правда ТВ

После проведения досрочных выборов Станислав Поздняков покинет пост президента Олимпийского комитета России (ОКР). Соответствующее заявление размещено на сайте организации.

"Для дальнейшего укрепления олимпийского движения в России сейчас возникли своевременные предпосылки, включая экономические, для смены лидера и команды", — сообщил Станислав Поздняков.

Теперь исполнительный комитет ОКР на следующем заседании 7 ноября должен определить дату проведения олимпийского собрания, на котором состоятся досрочные выборы нового руководства организации.

После публикации заявления об уходе главы ОКР официальный сайт организации стал недоступен.

Станислав Поздняков занимал пост президента ОКР с 2018 года.

Он является четырёхкратным олимпийским чемпионом по фехтованию на саблях. До избрания главой ОКР Поздняков был первым вице-президентом Федерации фехтования России, президентом Европейской конфедерации фехтования, первым вице-президентом ОКР, а также возглавлял делегацию российских спортсменов на Олимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году.

Уточнения

Олимпи́йский комите́т Росси́и (ОКР, англ. Russian Olympic Committee (ROC)) — организация, представляющая страну в международном олимпийском движении, национальный олимпийский комитет (НОК) России. 

Станисла́в Алексе́евич Поздняко́в (род. 27 сентября 1973, Новосибирск) — советский и российский фехтовальщик на саблях и спортивный функционер. Президент Олимпийского комитета России с 2018 года.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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