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На юго-западе Москвы прогремел взрыв автомобиля

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Правда ТВ

Взрыв произошёл в автомобиле на юго-западе Москвы во вторник, 14 октября. Пострадали три человека, включая шестилетнего ребенка. По факту инцидента Следственный комитет России по столице возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц, сообщает "Вести".

По данным прокуратуры Москвы, взрыв случился в автомобиле на улице Профсоюзной. Три человека, среди которых малолетний мальчик, получили травмы и были госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц. Следователи, криминалисты и сотрудники оперативных служб осматривают место происшествия. После этого будут проведены экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Уточнения

Эксперти́за (от лат. expertus «знающий по опыту») — исследование, проводимое компетентным лицом, привлечённым по поручению заинтересованных лиц, в целях получения ответов на вопросы, требующих определённых специальных познаний.
 

Взрыв — быстропротекающий физический или физико-химический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду вследствие высокоскоростного расширения продуктов взрыва.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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