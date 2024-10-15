Мужчина два месяца дрейфовал в Охотском море

Более двух месяцев мужчина находился в дрейфе по Охотскому морю на лодке. Через 67 дней его обнаружили в живых. Его родственники, брат и племянник, к сожалению, не выжили, сообщает Telegram-канал "База".

В начале августа группа путешественников отправилась в плавание. 46-летний Михаил Пичугин, его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник Илья намеревались добраться на лодке от побережья Хабаровского края до Сахалина, взяв с собой теплую одежду, спасательные жилеты, сигнальные ракеты, а также ограниченный запас пищи и 20 литров воды.

Отправившись 9 августа, через три дня они не добрались до оговоренного места.

Поиск пропавших продолжался более месяца без результатов, но спустя более двух месяцев рыбаки на судне "Ангел", находясь в 23 километрах от Камчатских берегов, обнаружили пропавшую лодку. В ней находился только живой Михаил Пичугин вместе с телами Сергея и Ильи.

За время дрейфа Михаил потерял 50 кг. В настоящее время он получает необходимое лечение в больнице.

Уточнения

Охо́тское море (яп. オホーツク海 Охоцукукай, ительм. Лам‘ин ӄыӽ, нив. Пила ғерӄ, буквально: «Большое море») — море Тихого океана, отделяется от него полуостровом Камчатка, Курильскими островами и островом Хоккайдо.



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