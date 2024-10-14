Суд Москвы приговорил Винатье* к трём годам колонии

1:34 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Замоскворецкий суд Москвы вынес приговор гражданину Франции Лорану Винатье, признанному иностранным агентом, назначив ему наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии за уклонение от исполнения законодательства РФ о иностранных агентах, сообщает корреспондент РИА Новости из заседания суда.

В ходе прения сторон государственный обвинитель просила для Винатье назначить три года и три месяца пребывания в колонии общего режима. Защита обвиняемого предлагала ограничиться штрафом и избежать лишения свободы.

Сегодня на заседании Винатье выступал самостоятельно, используя русский язык без помощи переводчика. Он со ссылкой на стихотворение Пушкина обратился к суду с просьбой о справедливости и заметил, что реальное лишение свободы негативно отразится на жизни его семьи.

Винатье признал свою вину и находится в заключении. Судебное разбирательство происходило в особом порядке, который предусматривает рассмотрение дела без исследования доказательств, но с возможностью смягчения приговора.

Следствие утверждает, что Винатье на протяжении многих лет уклонялся от выполнения обязанностей по предоставлению документов для внесения в реестр иностранных агентов, при этом целенаправленно занимаясь сбором информации в сфере военной и военно-технической деятельности Российской Федерации.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Уточнения

Исправительная колония — вид исправительных учреждений для содержания совершеннолетних граждан, осуждённых к лишению свободы.



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