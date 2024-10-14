Боец поп-ММА Наби Набиев задержан в аэропорту Москвы

Дагестанский боец поп-ММА Наби Набиев был задержан в московском аэропорту. Его арест подтвердил промоушен Hype Fighting Championship, с которым он сотрудничает. По информации менеджеров, Набиеву грозит до семи лет тюремного заключения, сообщает Readovka.

Массовая драка с участием Набиева произошла в апреле этого года на турнире поп-ММА Hardcore. Он и его компания жестоко избили армянского спортсмена Армена Осипяна, в результате чего тот оказался в реанимации. Несмотря на общественный резонанс и осуждение такого поведения, Набиев продолжал выступать в боях, временно покинув Россию.

После инцидента Набиев был пожизненно отстранен от участия в боях промоушена Hardcore, однако другие организации поп-ММА продолжали сотрудничать с ним. Его последнее появление в публичном пространстве датировано 10 октября, когда он публиковал контент в своем Telegram-канале, обещая быть более активным в социальных сетях. С тех пор новых видео в его аккаунте не появлялось.

Набиев должен был провести бой с Расулом Мирзаевым в Москве, но поединок был отменен после его задержания.16:57

Уточнения

Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми.



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