Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Боец поп-ММА Наби Набиев задержан в аэропорту Москвы

Правда ТВ

Дагестанский боец поп-ММА Наби Набиев был задержан в московском аэропорту. Его арест подтвердил промоушен Hype Fighting Championship, с которым он сотрудничает. По информации менеджеров, Набиеву грозит до семи лет тюремного заключения, сообщает Readovka.

Массовая драка с участием Набиева произошла в апреле этого года на турнире поп-ММА Hardcore. Он и его компания жестоко избили армянского спортсмена Армена Осипяна, в результате чего тот оказался в реанимации. Несмотря на общественный резонанс и осуждение такого поведения, Набиев продолжал выступать в боях, временно покинув Россию.

После инцидента Набиев был пожизненно отстранен от участия в боях промоушена Hardcore, однако другие организации поп-ММА продолжали сотрудничать с ним. Его последнее появление в публичном пространстве датировано 10 октября, когда он публиковал контент в своем Telegram-канале, обещая быть более активным в социальных сетях. С тех пор новых видео в его аккаунте не появлялось.

Набиев должен был провести бой с Расулом Мирзаевым в Москве, но поединок был отменен после его задержания.16:57

Уточнения

Поп-ММА — термин, обозначающий проведение боёв по смешанным боевым искусствам между непрофессионалами: обычно, артистами, блогерами — известными людьми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Землю обетованную 20 октября покажут в Московском молодежном театре
Готовим вкуснейшую намазку на хлеб из ананасов и бананов
О японской эстетике и тайнах мировой рекламы: в театре Модерн состоится цикл арт-лекций Юрия Грымова
Горсть орехов в день: ключ к снижению риска деменции на 12%
Генуэзец Христофор Колумб обернулся испанским евреем
Россия потеряла долю в импорте нефти в Индию, но остаётся в лидерах
Ирина Шейк порадовала русскоязычных фанатов кадрами с дочкой
Инспекторы ГАИ стали чаще штрафовать владельцев старых автомобилей
Пётр Чернышёв посетил могилу Анастасии Заворотнюк в годовщину венчания: больно смотреть
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО Дмитрий Плотников Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Последние материалы
Самолёт Boeing P-8 Poseidon. Морской дозор нового поколения от стран НАТО
Госдума рассмотрит законопроект о запрете на выступления животных в цирках
В аэропорту Антальи россиянка бросила новорожденного ребёнка
Никита Кологривый пояснил, что для него самое важное в карьере: я не про творчество
Как правильно выбрать диски для тяжелого автомобиля: советы Леонида Демина
Нигерийская сборная в заброшенном аэропорту: футболисты в сложной ситуации
Anti-age стоматология: секрет молодого лица без пластики
Коров всё меньше: в Молочном союзе России рассказали, почему дорожает сливочное масло
Собчак и Мизулина обменялись шутками на фоне новости о разводе певца Шамана
Самые красивые стадионы мира: архитектурные шедевры спорта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.