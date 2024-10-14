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В аэропорту Антальи россиянка бросила новорожденного ребёнка

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Правда ТВ

Турецкие информационные агентства сообщили о шокирующем событии, произошедшем в международном аэропорту города Анталья: сотрудник службы уборки нашел в одном из туалетов новорожденного ребёнка. По предварительным данным, малыша родила и оставила российская гражданка.

К моменту обнаружения младенца женщина вместе со своей спутницей уже прошла контроль для вылета в Москву, однако ее удалось задержать. Найденный новорожденный в настоящее время находится на лечении в одной из местных больниц.

Генеральное консульство Российской Федерации в Анталье подтвердило факт задержания россиянок в связи с инцидентом в аэропорту и сообщило РИА Новости о готовности предоставить консульскую помощь.

Уточнения

Анта́лья также Анталия (тур. Antalya) — курортный и портовый город на юге Турции на берегу Средиземного моря, административный центр провинции Анталья. 

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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