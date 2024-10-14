Конструкторы из Ярославля разработали радиоуправляемую гусеничную платформу для эвакуации раненых

1:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Конструкторы из Ярославля создали уникальную радиоуправляемую гусеничную платформу для эвакуации раненых, обладающую высокой маневренностью, малозаметностью и отличной проходимостью. Это устройство, не имеющее аналогов на фронте, разработано для эвакуации раненых без участия человека.

Евгений, разработчик универсальной гусеничной платформы, рассказал проекту "За работу", что идея создания такого устройства возникла после ранения одного из товарищей. Радиоуправляемая платформа позволяет эвакуировать раненого на линии боевого соприкосновения, где подойти к пострадавшему из-за вражеского артобстрела бывает невозможно.

За полтора года работы конструкторы создали платформу, способную пройти до 70 км без подзарядки, развивать скорость до 30 км/ч и перевозить грузы весом до 1 тонны. Она функционирует в любых погодных условиях и преодолевает воронки, овраги, густой лес, водоемы и бездорожье. Эта машина не только эвакуирует раненых бойцов с передовой, но и доставляет необходимые припасы и снаряжение, оставаясь незаметной для противника.

Уточнения

Радиоуправле́ние — метод дистанционного управления техническими объектами, при котором управляющие воздействия и обратная связь осуществляются через радиоканал с помощью радиоволн.



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