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Украинские боевики насильно вывезли из Курской области более 1 тысячи граждан

Правда ТВ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в интервью для сайта aif.ru сообщила, что во время вторжения в Курскую область украинские боевики насильно вывезли свыше 1 тыс. мирных жителей, которых в настоящее время разыскивают их родственники. Она также добавила, что направила письмо украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой предоставить информацию о количестве курян, насильно вывезенных из своих домов. Они договорились провести встречу для обсуждения этого вопроса.

Татьяна Москалькова также отметила, что многие жители Курской области покидали свои дома в спешке, в том, что было на них — халатах, шлепанцах. Она упомянула, что видела детей, играющих на улице в одних носках, так как те не успели даже взять обувь.

Омбудсмен сообщила, что после наступления ВСУ более 112 тыс. человек были эвакуированы из Курской области. В 65 регионах было создано 960 пунктов временного размещения (ПВР), в которых, из-за обстрелов со стороны ВСУ, находится свыше 30 тыс. эвакуированных из приграничных районов, среди них более 7,5 тыс. — дети.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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