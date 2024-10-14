За неделю над ДНР сорвали 121 атаку украинских БПЛА

1:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала 121 террористическую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 октября сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

Сообщается, что один вражеский дрон был перехвачен в Куйбышевском районе Донецка недалеко от объектов энергетической инфраструктуры. Беспилотник был оснащен самодельным взрывным устройством. В Кировском районе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила украинский коптер, который осуществлял разведку местности рядом с одним из учебных заведений.

Оксана Семесенко также отметила, что взрывотехники УФСБ России в Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте.

Места падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были быстро выявлены. Жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.