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За неделю над ДНР сорвали 121 атаку украинских БПЛА

1:17
Правда ТВ

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала 121 террористическую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 октября сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.

Сообщается, что один вражеский дрон был перехвачен в Куйбышевском районе Донецка недалеко от объектов энергетической инфраструктуры. Беспилотник был оснащен самодельным взрывным устройством. В Кировском районе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила украинский коптер, который осуществлял разведку местности рядом с одним из учебных заведений.

Оксана Семесенко также отметила, что взрывотехники УФСБ России в Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте.

Места падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были быстро выявлены. Жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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