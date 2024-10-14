За неделю над ДНР сорвали 121 атаку украинских БПЛА

За прошедшую неделю система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" сорвала 121 террористическую атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Донецком и Макеевкой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 14 октября сообщила официальный представитель УФСБ России по ДНР Оксана Семесенко.
Сообщается, что один вражеский дрон был перехвачен в Куйбышевском районе Донецка недалеко от объектов энергетической инфраструктуры. Беспилотник был оснащен самодельным взрывным устройством. В Кировском районе система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавила украинский коптер, который осуществлял разведку местности рядом с одним из учебных заведений.
Оксана Семесенко также отметила, что взрывотехники УФСБ России в Донецкой Народной Республике с помощью специальных технических средств отключили органы управления беспилотников и уничтожили боевые заряды на месте.
Места падения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были быстро выявлены. Жертв среди мирного населения и повреждений инфраструктуры удалось избежать.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.
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