Россиянин приговорён к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта

Южный окружной военный суд приговорил жителя Севастополя к 21 году колонии за государственную измену, прохождение обучения для осуществления террористической деятельности и подготовку теракта. Об этом информирует пресс-служба управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Крыму и Севастополю, передаёт РИА Новости.
Сообщается, что севастополец был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2022 году. По заданию СБУ он собирал данные о местах дислокации Вооруженных сил России в городе и передавал их представителю службы.
Кроме того, мужчина планировал совершить теракт в Севастополе, намереваясь поджечь одно из местных административных зданий. Для этого он прошёл соответствующее обучение, нашёл орудия и средства для поджога. Злоумышленника задержали сотрудники ФСБ.
Севастополец будет отбывать значительную часть срока в колонии особого режима, первые четыре года проведёт в тюрьме. После освобождения его ждёт ограничение передвижения на срок один год шесть месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Госуда́рственная изме́на — преступление, заключающееся в деянии, сознательно направленном против суверенитета государства его гражданином (верноподданным).
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