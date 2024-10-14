Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ

Бойцы рембата испытывают трофейную технику в зоне СВО

1:41
Правда ТВ

Бойцы ремонтного батальона группировки войск "Центр" восстанавливают трофейную технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов, поставленную Киеву западными государствами, совершенствуют её и передают в пользование подразделениям. Военкор "Известий" Александр Сафиулин пообщался с военными ВС России.

В руки к мастерам попал броневик американского производства MaxxPro MRAP. Машина была доработана и испытана.

Как рассказывает корреспондент, машину сразу же испытали, съехав с достаточно крутого склона. Никаких проблем не возникло. Единственный нюанс — высота велика для нашего ландшафта, больше подходит для полей.

Очередной броневик после эвакуации (машина подорвалась на мине, когда уходила от беспилотника ВС России) вытаскивали несколько дней. Как уточнил командир роты ремонтного батальона группировки войск "Центр" Виктор Зорин, у машины было уничтожено четыре колеса, однако ходовая часть не пострадала.

"Частично облицовки были оторваны во время подрыва. Когда машина эвакуировалась, это все загрузилось, и уже на месте у нас все собирается, подгоняется, где-то используем, изготавливаем сами какие-то листы", — заметил Зорин.

Также среди трофейной техники в гараже бойцов группировки "Центр" оказалась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88A3 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift (HERCULES). Зарубежный образец полностью восстановили, однако он может быть непрост в обслуживании.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Новости Все >
Медведев: Переговоры с США о сокращении ядерных сил бесполезны
За неделю над ДНР сорвали 121 атаку украинских БПЛА
Как яичная скорлупа спасает огород: секреты применения
Как быстро избавиться от утренних отеков без профессиональной косметики
Соболенко повторила историческое достижение Серены Уильямс
По нормам шариата: в России провели первую исламскую финансовую сделку между регионами
Сладкое без вреда для фигуры: почему сухофрукты — лучший выбор
Россиянин приговорён к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта
Российские страховщики предлагают вернуть обязательный ТО с 2026 года
Популярное
Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая

RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.

Крылатые ракеты Harpoon. Удар проамериканского Тайваня по морским целям Китая
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
Перекупщик разъяснил, почему нельзя отдавать автомобиль в трейд-ин
На чём можно ездить с вашими правами: расшифровываем категории водительских удостоверений
Сводка с фронта: в Курской области приближается ночь длинных ножей, план Киева — 600 тысяч мобиков в ВСУ
Россия представила новую платёжную систему Мост БРИКС, которая заменит SWIFT Любовь Степушова Трибьют-шоу The BeatLove. Российские битлы усадили Джорджа Харрисона за фортепиано Дмитрий Плотников
Влияние темного шоколада на здоровье: антиоксиданты и клетчатка
Два простых трюка, которые сделают очистку тыквы с плотной кожицей лёгкой задачей
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Как часто можно есть солёную сельдь: советы экспертов
Последние материалы
По нормам шариата: в России провели первую исламскую финансовую сделку между регионами
Сладкое без вреда для фигуры: почему сухофрукты — лучший выбор
Россиянин приговорён к 21 году колонии за госизмену и подготовку теракта
Российские страховщики предлагают вернуть обязательный ТО с 2026 года
Бойцы рембата испытывают трофейную технику в зоне СВО
Финляндия вкладывает деньги на развитие туризма на границе с РФ
Пассивное курение: почему дым от других так опасен
Отказавшаяся от концертов в РФ Кристина Орбакайте выступила с российскими артистами в Дубае
Как нельзя играть с кошкой: 5 опасных ошибок, которые испортят вашего питомца
Алла Пугачёва обратилась к покойному Валентину Юдашкину в день его рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.