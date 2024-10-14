Бойцы рембата испытывают трофейную технику в зоне СВО

1:41 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Бойцы ремонтного батальона группировки войск "Центр" восстанавливают трофейную технику военнослужащих ВСУ и украинских националистов, поставленную Киеву западными государствами, совершенствуют её и передают в пользование подразделениям. Военкор "Известий" Александр Сафиулин пообщался с военными ВС России.

В руки к мастерам попал броневик американского производства MaxxPro MRAP. Машина была доработана и испытана.

Как рассказывает корреспондент, машину сразу же испытали, съехав с достаточно крутого склона. Никаких проблем не возникло. Единственный нюанс — высота велика для нашего ландшафта, больше подходит для полей.

Очередной броневик после эвакуации (машина подорвалась на мине, когда уходила от беспилотника ВС России) вытаскивали несколько дней. Как уточнил командир роты ремонтного батальона группировки войск "Центр" Виктор Зорин, у машины было уничтожено четыре колеса, однако ходовая часть не пострадала.

"Частично облицовки были оторваны во время подрыва. Когда машина эвакуировалась, это все загрузилось, и уже на месте у нас все собирается, подгоняется, где-то используем, изготавливаем сами какие-то листы", — заметил Зорин.

Также среди трофейной техники в гараже бойцов группировки "Центр" оказалась бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) M88A3 Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift (HERCULES). Зарубежный образец полностью восстановили, однако он может быть непрост в обслуживании.

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