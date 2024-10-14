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Бойцы "Ахмат" отработали по позициям ВСУ в лесах Кременной

1:12
Правда ТВ

Корреспондент "Известия" Дмитрий Зименкин показал деятельность бойцов спецназа "Ахмат" в лесах Кременной.

Как подчёркивают военнослужащие, на этом участке фронта угроза со стороны вражеских дронов сохраняется постоянно, поэтому им приходится внимательно следить за небом и оперативно перемещаться по позициям.

"Вот так приходится периодически останавливаться, чтобы услышать небо", — передаёт военкор.

Боец спецназа "Ахмат" с позывным Дос поведал о попытке украинского дрона-камикадзе догнать автомобиль. Беспилотник запустили боевики запрещённой в РФ группировки "Азов"*.

По словам бойца, ситуация была неприятной, но опыт наших водителей сыграл на нашу пользу. Даже "буханка" может стать "Феррари" на подобных дорогах, как объяснил Дос.

Корреспондент наблюдал, как бойцы атаковали опорный пункт украинских боевиков из противотанкового гранатомёта.

По словам Дмитрия Зименкина, особенностью работы с СПГ является необходимость действовать ближе к открытой местности. Нужно работать быстро, но при этом точно, как отметил военкор.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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