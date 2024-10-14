Сегодня православные празднуют Покров Пресвятой Богородицы. Наставление отца Андрея (Сапунова)

В этом году Покров Пресвятой Богородицы православные отмечают 14 октября. Отец Андрей (Сапунов) в авторской передаче "Разговоры о религии" на Pravda.Ru рассказывает о значении этого праздника для верующих.
Читайте подробнее: Отец Андрей (Сапунов): Покров Пресвятой Богородицы — это праздник надежды
Покро́в Пресвято́й Богоро́дицы — непереходящий великий православный праздник, отмечаемый 1 октября по юлианскому календарю преимущественно в русском православии, известен с конца XII века, вопрос о происхождении до сих пор не решён.
Омофо́р (др.-рус. амафоръ, амфоръ, амафорий, омофоръ, омфоръ, амθоръ, др.-греч. ὠμοφόριον от ὦμος — плечо и φόρος — несущий), нара́менник, нара́мник (от ст.-слав. рамо, двойственное число рамена — плечо, плечи) — принадлежность богослужебного облачения епископа.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
RGM-84L-4 Harpoon Block II — это усовершенствованная версия противокорабельной крылатой ракеты "Гарпун", разработанная компанией Boeing.