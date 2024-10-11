Связист: мы первыми идём в связке со штурмовиками

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"Мы первыми идём в связке со штурмовиками", — говорит боец интернациональной бригады "Пятнашка" Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь. Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из Курской области.

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