Связист: мы первыми идём в связке со штурмовиками

"Мы первыми идём в связке со штурмовиками", — говорит боец интернациональной бригады "Пятнашка" Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь. Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из Курской области.
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