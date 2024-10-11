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Связист: мы первыми идём в связке со штурмовиками

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Правда ТВ » Горячие точки

"Мы первыми идём в связке со штурмовиками", — говорит боец интернациональной бригады "Пятнашка" Александр Гриденко с позывным Саня Cвязь. Репортаж спецкора Pravda.Ru Дарьи Асламовой из Курской области.

Читайте подробнее: Связист интернациональной бригады: без связи на фронте происходит хаос и бардак

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Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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