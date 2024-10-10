Командир медгруппы в Курской области: в экстренной ситуации у человека сброс идёт до инстинктов

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в прифронтовом стабилизационном пункте 810-й бригады морской пехоты в Курской области. В военно-полевых услвиях она поговорила с командиром медгруппы с позывным Тяжёлый.
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