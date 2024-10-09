Военные группировки "Юг" успешно прорвали застывший почти на два года фронт на Северском направлении, начав зачистку местных населенных пунктов от противника.
Сейчас интенсивные бои развернулись в Григоровке и Серебрянке ДНР. Захват этих позиций помогает нарушить логистику снабжения ВСУ и отодвигает артиллерию противника от крупных городов Донбасса. Боец третьей армии с позывным "Артём" сообщил, что противник отступает, и подчеркнул необходимость продолжать наступление.
Корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин отметил, что для передвижения на передовой активно используются багги — лёгкие, мобильные и по сравнению с другими транспортными средствами практически бесшумные.
Артилле́рия - род войск, основным вооружением которого являются артиллерийские орудия — огнестрельное оружие относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п. (артиллерийские установки различного типа и ствольные реактивные установки), снаряжаемые, соответственно, метательными и реактивными поражающими средствами (снарядами), предназначенными для уничтожения живой силы и объектов противника.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.