Военные группировки "Юг" прорвали застывший рубеж на Северском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Военные группировки "Юг" успешно прорвали застывший почти на два года фронт на Северском направлении, начав зачистку местных населенных пунктов от противника.

Сейчас интенсивные бои развернулись в Григоровке и Серебрянке ДНР. Захват этих позиций помогает нарушить логистику снабжения ВСУ и отодвигает артиллерию противника от крупных городов Донбасса. Боец третьей армии с позывным "Артём" сообщил, что противник отступает, и подчеркнул необходимость продолжать наступление.

Корреспондент "Известий" Дмитрий Зименкин отметил, что для передвижения на передовой активно используются багги — лёгкие, мобильные и по сравнению с другими транспортными средствами практически бесшумные.

Уточнения

Артилле́рия - род войск, основным вооружением которого являются артиллерийские орудия — огнестрельное оружие относительно крупного калибра: пушки, гаубицы, миномёты и т. п. (артиллерийские установки различного типа и ствольные реактивные установки), снаряжаемые, соответственно, метательными и реактивными поражающими средствами (снарядами), предназначенными для уничтожения живой силы и объектов противника.



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