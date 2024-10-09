В Ногинске горит Центральный городской рынок

1:09 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В подмосковном Ногинске произошел крупный пожар на Центральном городском рынке. По сообщениям местных жителей, огонь начался в одной из палаток и быстро распространился на несколько торговых рядов.

За считанные минуты возгорание достигло такого размера, что столб дыма стал виден со всего города. Автомобилисты, проезжавшие мимо рынка, сняли на камеру страшную картину: машины приостанавливаются, заметив впереди огонь, а те, кто рискнул подойти ближе, засняли языки пламени и обугленные павильоны.

К горящему рынку прибыли сотрудники МЧС и скорая. Однако информации о пострадавших и причинах возгорания пока нет. Оперативные службы сообщили СМИ, что тушение и локализация прогнозируются только к полуночи, поскольку огнем объят весь рынок.

На данный момент Центральный рынок Ногинска полностью объят огнем. Столбы дыма видно почти со всех точек города. Ситуация остается критической, и жители города с тревогой наблюдают за развитием событий.

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