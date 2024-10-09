Отец Андрей (Сапунов): наставление в День апостола Иоанна Богослова

В День апостола Иоанна Богослова специально для Pravda.Ru отец Андрей (Сапунов) рассказывает о жизни и деяниях святого.
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Иоа́нн Богосло́в (Иоа́нн Зеведе́ев, сир. ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܙܒܕܝ, др.-греч. Ιωάννης τον του Ζεβεδαίου, лат. Ioannes Zebedæi) — один из двенадцати апостолов, единственный из них, умерший естественной смертью.
Открове́ние Иоа́нна Богосло́ва также известное как «Апока́липсис» (др.-греч. Ἀποκάλυψις Ἰωάννου, лат. Apocalypsis Ioannis) — последняя книга Нового Завета в Библии.
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