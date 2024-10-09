ВС РФ быстро продвигаются к Покровску с нескольких направлений

Ситуация на Покровском направлении продолжает ухудшаться для Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает RT. Минобороны РФ 7 октяря объявило о взятии Гродовки в ДНР.

Гродовка, расположенная всего в 5 км от Мирнограда, была важным рубежом обороны для ВСУ. Её потеря сильно осложнит оборону Покровска для Украины, который теперь стал основной целью российских военных на этом направлении.

ВС РФ развивают удар по Покровску сразу с нескольких направлений, включая южный фланг и уже находятся на подступах к городу.

Небо здесь защищает ЗРК "Бук-М2", который, по словам бойцов группировки "Центр", эффективен против самолётов, вертолётов, БПЛА, ракет HIMARS и ATACMS.

Между тем, украинцы выражают беспокойство о судьбе своих родственников из 152-й бригады, которые пропали без вести на Покровском направлении.

Удар по Покровску продолжает развиваться, и ситуация на этом направлении становится все более напряжённой.

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