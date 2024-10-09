Сильнейший ураган "Милтон" надвигается на Флориду

1:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Ураган "Милтон" приближается к побережью Флориды (США) и может стать одним из самых сильных за последние 100 лет в этом регионе. По прогнозам синоптиков, ураган накроет побережье 9 октября (сегодняшней ночью по московскому времени).

Ураган "Милтон" уже достиг пятой категории опасности, а его скорость ветра составляет около 290 км/час. Forbes сообщает, что он может усилиться до ещё не существующей официально шестой категории. За несколько часов категория урагана выросла с первой до пятой.

На графике-симуляции видно, насколько разрушительным может быть ураган "Милтон" для побережья Флориды. В некоторых районах уровень затопления может достигнуть более 2,7 м, а местами даже свыше 4,5 м, сообщает The Weather Channel.

Ураган "Милтон" застал мексиканских рыбаков в открытом море. Видео опубликовала газета Diario de Yucatán. Сообщается, что экипаж благополучно вернулся на сушу.

Жители Флориды готовятся к урагану "Милтон", закрепляя дома тросами. Более 5,5 миллионов человек покинули свои дома во Флориде в рамках крупнейшей эвакуации в истории штата, сообщает The New York Times.

"Роскосмос" опубликовал видео, на котором видно, как ураган "Милтон" выглядит с орбиты.

Уточнения

Тропи́ческий цикло́н — тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы.

На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются тайфунами, а в Северной и Южной Америке — ураганами (исп. huracán, англ. hurricane), по имени майянского бога ветра Хуракана.



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