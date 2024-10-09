Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
13-летняя девочка убила двух младших сестёр
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно
Нобелевская премия 2024: как искусственный интеллект изменил химию

Сильнейший ураган "Милтон" надвигается на Флориду

1:31
Правда ТВ

Ураган "Милтон" приближается к побережью Флориды (США) и может стать одним из самых сильных за последние 100 лет в этом регионе. По прогнозам синоптиков, ураган накроет побережье 9 октября (сегодняшней ночью по московскому времени).

Ураган "Милтон" уже достиг пятой категории опасности, а его скорость ветра составляет около 290 км/час. Forbes сообщает, что он может усилиться до ещё не существующей официально шестой категории. За несколько часов категория урагана выросла с первой до пятой.

На графике-симуляции видно, насколько разрушительным может быть ураган "Милтон" для побережья Флориды. В некоторых районах уровень затопления может достигнуть более 2,7 м, а местами даже свыше 4,5 м, сообщает The Weather Channel.

Ураган "Милтон" застал мексиканских рыбаков в открытом море. Видео опубликовала газета Diario de Yucatán. Сообщается, что экипаж благополучно вернулся на сушу.

Жители Флориды готовятся к урагану "Милтон", закрепляя дома тросами. Более 5,5 миллионов человек покинули свои дома во Флориде в рамках крупнейшей эвакуации в истории штата, сообщает The New York Times.

"Роскосмос" опубликовал видео, на котором видно, как ураган "Милтон" выглядит с орбиты.

Уточнения

Тропи́ческий цикло́н — тип циклона, или погодной системы низкого давления, которая возникает над тёплой морской поверхностью и сопровождается мощными грозами, выпадением ливневых осадков и ветрами штормовой силы.
На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии тропические циклоны называются тайфунами, а в Северной и Южной Америке — ураганами (исп. huracán, англ. hurricane), по имени майянского бога ветра Хуракана.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении
Еда и рецепты
Пышный шоколадный кекс в духовке: безумно вкусный и очень простой в приготовлении Аудио 
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ
Авто
Как вернуть фарам автомобиля яркость без разборки: простой способ Аудио 
Популярное
Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился

Россияне стали чаще отдыхать в странах СНГ, в частности, в Белорусии. Туристы рассказали о плюсах и минусах поездки в Минск.

Туристы рассказали о поездке в Белоруссию, Минск им не понравился
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Тушёная картошка как в детском саду: просто, вкусно и очень нравится деткам
Артемий Лебедев раскритиковал дизайн новых светофоров в Москве: стыдно перед человечеством
Седина как стиль: как сделать седые волосы главным акцентом образа
Москва продолжает играть в паритет со странами СНГ, когда речь идёт о безопасности России Любовь Степушова Roshel Senator. Канадский броневик для вторжения в Курскую область Дмитрий Плотников От всеобщей электрификации страны к всеобщей бордюризации российской столицы  Сергей Лебедев
Пирожки с капустой на кефире: получаются такими мягкими, что просто тают во рту
Как дольше наслаждаться тыквой дома: рекомендации по хранению в квартире
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Military Watch Magazine: ВСУ потеряли более 20 тыс. военнослужащих в Курской области
Последние материалы
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Как правильно употреблять белок в пожилом возрасте: советы эндокринолога
На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ
Российский турист решил приготовить походную еду дома, произошёл взрыв
В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны
Новая Lada Granta: на заводе стартовало производство в ярко-синем цвете
Как вести дневник тренировок, и зачем это нужно
Нобелевская премия 2024: как искусственный интеллект изменил химию
Блокировка Discord в России: платформа обвиняется в связях с наркоторговлей и экстремизмом
Кокосовая маска для волос от перхоти: результат не заставит вас долго ждать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.