13-летняя девочка убила двух младших сестёр

Как сообщает Telegram-канал Shot, 8 октября на балконе квартиры по улице Лизы Чайкиной были найдены тела двух девочек с множественными ножевыми ранениями. После убийства 13-летняя девочка спокойно ушла гулять, а затем призналась матери по телефону.

Следователи уже провели беседу с ребёнком, но по закону правоохранительные органы не могут задержать подозреваемую из-за возраста. Мотивы преступления пока неизвестны и будут определены в ходе расследования.

Тела были обнаружены 10-летней сестрой Дашей (имя изменено), которая нашла их лежащими в луже крови с ранениями шеи и туловища. Свидетели также сообщили о следах укусов на телах. Старшая сестра Вика уже не была в квартире — она ушла гулять в парк.

Когда мать узнала о произошедшем, она сразу написала дочери сообщение, спрашивая, знает ли она, что случилось дома — девочка ответила:

"Ах-ах-ах. Это я!"

Местные рассказали Telegram-каналу Mash, что подозреваемую искали несколько часов. К людям подходили в парке, показывали фото и спрашивали, не видели ли они школьницу.

Родители сейчас находятся в состоянии полного шока. У Вики до этого не было зафиксировано никаких психических отклонений. В семье воспитывали пятерых дочерей — старшая уже живёт отдельно.

Криминалисты продолжают работать на месте, назначены все необходимые экспертизы. Местный Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Уточнения

Уби́йство — лишение жизни кого-либо.



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