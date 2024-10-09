Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

0:45 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские артиллеристы при помощи гаубиц Д-20 ликвидировали пункт управления ВСУ на Каховском направлении СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Личный состав артиллерийской батареи уничтожил пункт управления беспилотниками украинских боевиков, расположенный в заброшенном доме на правом берегу Днепра.

Расчеты гаубиц могут нанести огневое поражение противнику всего за несколько минут. После получения команды артиллеристы выполняют расчёты и открывают огонь по цели.

Скорость стрельбы гаубиц Д-20 достигает пяти выстрелов в минуту, при этом орудие способно производить прицельные удары на расстоянии до 17 километров.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



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