На кураховском направлении российские артиллеристы ликвидировали узел связи ВСУ

1:16 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российские расчёты FPV-дронов ликвидировали узел связи ВСУ на Кураховском направлении в зоне СВО. Видео боевой работы бойцов ВС РФ опубликовало Минобороны России.

"На нашем рубеже было уничтожено восемь танков Leopard за последние четыре месяца. Два поражения есть от "Молния-1", остальные шесть поразили FPV-дронами. Так же отрабатывали по Bradley и узлам связи, скоплениям техники на полигоне в районе Курахово", — поделился военнослужащий с позывным "Бугай".

На передовых позициях ВС РФ специалисты организовали полный цикл производства дронов, что необходимо для эффективного огневого поражения командных и опорных пунктов противника.

В отдельных мастерских военнослужащие изготавливают боевую часть, собирают корпуса и программируют дроны для выполнения конкретных боевых задач.

По словам военного, ежемесячно используется в среднем 200-400 дронов. Также значительное количество дронов приносится на восстановление. В резерве находится до 100-150 дронов.

"Всё больше дронов противника достаётся нам", — добавил военный.

Уточнения

First Person View (сокр. FPV, с англ. — «вид от первого лица») — англоязычное понятие, в виде аббревиатуры используемое для определения технических устройств, способных передавать окружающую их физическую реальность удаленному оператору в качестве виртуальной реальности.



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