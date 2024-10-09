В Хабаровске задержан мужчина с 23 кг марихуаны

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сотрудники полиции задержали жителя Хабаровска, у которого обнаружили 23 килограмма наркотиков, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации правоохранительных органов, мужчина забирал наркотические вещества в Москве и отправлял их по железной дороге на свой адрес в Хабаровске. Задержание произошло при получении посылки, в которой наркотики были спрятаны внутри автомобильного двигателя.

Кроме того, полицейские провели обыск по месту проживания 43-летнего мужчины, где в хозяйственных постройках обнаружили наркотик. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является марихуаной, общий вес которой в высушенном виде составил более 23 кг.

Подозреваемый заявил, что ранее вырастил коноплю на своём участке и заготовил наркотик для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств".

Уточнения

Нарко́тик (от греч. ναρκωτικός — приводящий в оцепенение, греч. νάρκωσις — ступор) — согласно определению ВОЗ, «химический агент, вызывающий ступор, ко́му или нечувствительность к боли. Термин обычно относится к опиатам или опиоидам, которые называются наркотическими анальгетиками».



О́быск — в уголовном процессе следственное действие, состоящее в обследовании помещений либо лиц (личный обыск) в целях обнаружения предметов (документов), имеющих какое-либо значение для уголовного дела.



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