Гендиректор ИТЭР Пьетро Барабаски посетил Россию для встреч с ключевыми фигурами проекта

1:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В рамках своего визита в Россию генеральный директор Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) Пьетро Барабаски подчеркнул важность встречи с "людьми, принимающими решения", а также с теми, кто финансирует проект. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия 24".

Барабаски отметил, что сохранение России в проекте ИТЭР, который является первым в мире международным термоядерным реактором, не потребовало от руководства проекта особых усилий.

"Мне не пришлось что-то делать по этому поводу", — заявил он.

Россия, будучи одной из стран-основательниц проекта, внесла значительный вклад в разработку концепции ИТЭР. В частности, Москва поставляет ключевые элементы реактора. Один из российских магнитов в настоящее время готовится к монтажу.

Комментируя многочисленные решения о приостановке сотрудничества с Россией в различных сферах, Барабаски подчеркнул:

"Единственное, что я могу сказать, так это то, что на моём проекте такого не будет".

Проект ИТЭР, корни которого уходят в 1980-е годы, "действительно идёт медленно" и требует гораздо больше усилий, чем планировалось изначально. Успех проекта будет достигнут, когда будет получена устойчивая долговременная термоядерная реакция, способная выдавать сотни мегаватт мощности.

"Это можно сравнить с обретением огня", — заключил гендиректор ИТЭР.

Уточнения

ITER (ИТЭР; первое название — англ. International Thermonuclear Experimental Reactor, Международный экспериментальный термоядерный реактор; в настоящее время название отсылает к лат. iter — путь) — проект международного экспериментального термоядерного реактора типа токамак.



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