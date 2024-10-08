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Александр Лукашенко — о призывающих идти на Белоруссию: пусть попробуют

1:05
Правда ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя призывы некоторых украинских политиков "идти" на республику, заявил, что в стране их ждут, но подчеркнул, что такие заявления — это всего лишь "просто вякание" со стороны людей, которые ни за что не отвечают.

"Пусть попробуют. Мы их ждём", — сказал Лукашенко перед саммитом СНГ. Видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Президент добавил, что если кто-то и "вякает", то это люди, которые не принимают абсолютно никаких решений. По словам Лукашенко, это просто обычное вякание. Никто из серьёзных людей, даже на уровне президента Зеленского, не думает о том, что надо зайти в Беларусь. Это серьёзная головная боль, которая приведёт к краху в военном отношении киевские власти. Это просто вякание тех людей, которые ни за что не отвечают, и они могут говорить что угодно. Мы в этом отношении абсолютно спокойны, как отметил глава белорусского государства.

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель. Первый и на данный момент единственный Президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Белоруссии (фактически занимает пост с 20 июля 1994 года).

Са́ммит (от англ. summit — вершина, верх) — встреча и переговоры на высшем уровне.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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