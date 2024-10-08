Экс-следователю вынесли приговор за самую крупную взятку за всю историю России

1:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Экс-следователь СК Тамбиев получил 16 лет в колонии за крупнейшую взятку в истории России — он отрицает получение 7,3 млрд рублей в криптовалюте и 2,8 млн долларов, сообщает Readovka.

Суд вынес решение по делу Марата Тамбиева, который работал следователем по экономическим преступлениям и получал рекордные суммы взяток. Его поймали с рук при получении 26 млн рублей, а в его доме обнаружили 14 млрд рублей в криптовалюте. Средства Тамбиеву переводила, в том числе, группировка Infraud Organization. По данным следствия, от хакеров Марат получил более 2,7 тысячи биткоинов (примерно 7,3 млрд рублей по прежнему курсу).

Сам Тамбиев частично отрицал свою вину, при этом на заседании выразил удовлетворение своим увольнением. Гособвинение требовало лишить его свободы на 20 лет и наложить штраф в размере 500 млн рублей. Однако окончательный приговор оказался мягче — 16 лет заключения.

Уточнения

Корру́пция (от лат. corrumpere «растлевать», лат. corruptio «подкуп, продажность; порча, искажение, разложение; растление») — термин, обычно обозначающий злоупотребление служебным положением в личных целях — использование должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.



Взя́тка — принимаемые должностным лицом (взя́точник) материальные ценности (предметы, деньги, услуги, иная имущественная выгода) за действия (либо бездействие) в интересах взяткода́теля или третьего лица, которые должностное лицо имеет право либо обязано совершить, с целью ускорить решение вопроса или решить его в положительном ключе, либо за совершение незаконных действий, то есть действий или бездействия, которые это лицо не может или не должно совершить в силу закона или своего служебного положения.



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