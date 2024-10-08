Средняя пенсия по старости в России увеличится до 24,1 тыс. руб

1:31 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Согласно материалам к проекту бюджета Социального фонда (СФР) на трёхлетку, средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тыс. рублей в 2025 году.

По сравнению с 2024 годом, пенсия увеличится на 7,5%, что немного выше запланированного роста государственной поддержки на 7,3% с января.

В 2025 году СФР планирует расходы в размере почти 17 трлн рублей, а доходы составят 16,6 трлн рублей. На выплату страховых пенсий будет потрачено 10,9 трлн рублей, включая 106,4 млрд рублей на индексацию выплат работающим пожилым гражданам.

Согласно действующему закону о бюджете СФР, страховые пенсии должны быть увеличены в два этапа: на 4,5% с 1 февраля 2025 года, а затем на 2,2% с 1 апреля, что в сумме составит 6,8%, что ниже итоговой индексации.

По данным СФР на 1 августа 2024 года, в России насчитывается 7,85 млн работающих и 33,2 млн неработающих пенсионеров.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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