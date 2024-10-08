Мирошник: украинские военные в Курской области массово нарушают гуманитарное право

В эфире телеканала "Россия 24" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил о массовом нарушении гуманитарного права украинскими военными в Курской области.

"Украинские военные систематически нарушают международные гуманитарные нормы. Мы фиксируем многочисленные случаи мародерства и грабежей," — подчеркнул Мирошник.

По словам Родиона Мирошника, также фиксируются случаи сексуального насилия, внесудебных казней, информация о повешенных людях, физических пытках и данные о насильственном задержании.

Он добавил, что действия ВСУ носят повальный характер. Как сообщается, сначала грабят магазины, далее растаскивают офисы, после чего военные проникают в жилые дома. Кроме того, украинские военные сжигают за собой все следы собственных преступлений.

Кроме того, посол сообщил, что украинские военные незаконно вывозят россиян с территории Курской области на Украину, что также является грубым нарушением гуманитарного права.

Уточнения

Международное гуманитарное право (право войны, право вооружённых конфликтов) — совокупность международно-правовых норм и принципов, регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих методы и средства ведения войны.





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