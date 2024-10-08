Российские альпинисты погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Пять российских туристов погибли во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Альпинисты двигались в одной связке, когда один из них сорвался с высоты около 7600 метров и упал в пропасть, увлекая за собой остальных. Несмотря на необходимость отцепиться, они не успели это сделать, сообщает Readovka.

6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко и Дмитрий Шпилевой отправились в попытке покорить вершину. Они вышли из базового лагеря в шесть утра и в последний раз связались около 11:00 утра. Тела погибших были обнаружены только сегодня утром с помощью вертолета во время облета местности.

Единственным выжившим оказался Валерий Шамало, который в последний момент решил не продолжать восхождение и остался в лагере. Его уже доставили в Катманду.

Уточнения

Дхаулаги́ри (санскр. «Белая гора»; непальск. धौलागिरी, Dhaulāgirī) — многовершинный горный массив в Гималаях.



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