Уроженок Узбекистана с 9 кг золота задержали в аэропорту Турции

1:32 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Гражданки Узбекистана задержаны за попытку контрабанды более 9 кг золота, зашитого в гениталиях. Для извлечения слитков потребовалось хирургическое вмешательство, сообщает Readovka.

В аэропорту Измира (Турция) полиция задержала шестерых женщин из Узбекистана, прибывших из ОАЭ. Турецкие СМИ сообщают, что Управление по борьбе с контрабандой заранее знало о намерении женщин нелегально провезти золото. 2 октября их задержали при выходе из аэропорта, а также мужчину, приехавшего их встречать на автомобиле.

При обыске машины и пассажиров нашли 82 золотых слитка по 110 граммов каждый, 18 игровых приставок и контроллеров (Playstation), а также 3 смартфона. Дополнительное обследование показало, что в гениталиях женщин зашиты еще 84 слитка по 110 граммов каждый. По решению суда провели хирургическое вмешательство, извлекли все слитки общим весом 9 кг и 240 граммов. Таким образом, каждая женщина везла более полутора килограммов золота.

Общая стоимость 166 слитков весом 18 килограммов 500 граммов составила 55 миллионов турецких лир (или 1,5 млн долларов).

Все женщины-курьеры и мужчина, их встречавший, арестованы судом Измира.

Уточнения

Контраба́нда (итал. contrabando от contra «против» + bando «правительственный указ») или Тайный провоз товара — незаконное перемещение (провоз, пронос, доставка) через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов, и контрабанда — товар, ценности и иных предметы, перевезённый (перенесённый, доставленный) таким образом (тайно).



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