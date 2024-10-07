В России запретят выгуливать квадроберов

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам защиты семьи Татьяна Буцкая сообщила, что группа парламентариев разрабатывает проект нового закона, направленного против квадроберов. Как пишет Mash, планируется введение наказаний за прогулки в ошейниках и пропаганду этого движения в целом.

Буцкая уточнила, что запретительные меры будут касаться не только рекламы в СМИ и интернете, но и "всех форм подражания животным". По словам Mash, это относится к "прогулкам с ошейниками, ношению намордников, поеданию из мисок и пребыванию в клетках".

Раннее депутат Сергей Колунов предлагал привлечь к административной и уголовной ответственности и лишить родительских прав тех граждан России, чьи дети вовлечены в квадробику.

Буцкая в своих комментариях для СМИ не согласилась с этой инициативой, отметив, что ищут способы запрета квадробики, но не через наказание родителей.

Уточнения

Квадроберы - люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных.



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