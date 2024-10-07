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Гражданин США Хаббард приговорён к колонии по делу о наемничестве

1:06
Правда ТВ

Московский суд приговорил 72-летнего американского наёмника Стефана Хаббарда к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ против российских войск. Кроме того, у него конфискованы 142 тысячи гривен (более 300 тысяч рублей) в доход государства.

Стефан Хаббард из штата Мичиган был взят в плен в мае 2022 года. По данным Mash, до этого он давно притворялся простым русским жителем, который отлично знает нашу страну. Американец давал на камеру слёзные интервью, что он гражданский, живёт в Изюме с женой Инной, а на фронте оказался совершенно случайно. Наши бойцы не поверили и проверили сомнительного иностранца. Выяснилось, что он пошёл воевать за Украину на танке и был сержантом ВСУ.

Суд признал Хаббарда виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и убийстве российских военнослужащих. Приговор вступил в законную силу.

Уточнения

Наёмник («солдат удачи», «дикий гусь») — лицо, вступающее в вооружённый конфликт не из идеологических, национальных, политических соображений (и не принадлежащее к так или иначе заинтересованной в исходе конфликта идеологической группе) и не в соответствии с воинской обязанностью, а ради личной выгоды.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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