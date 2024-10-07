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На нефтебазе в Феодосии пожар

1:11
Правда ТВ

Сегодня утром на нефтебазе в Феодосии произошел крупный пожар, охвативший несколько цистерн с топливом. По словам местных жителей, около 4:30 утра в районе нефтебазы прогремели взрывы, после чего в районе нефтебазы очевидцы заметили огненное зарево и дым. Ранее поступали сообщения о работе ПВО и пролëте вражеских БПЛА от жителей Сакского района, Евпатории и Севастополя. Предположительно, причиной пожара стала атака с применением двух ракет.

В результате инцидента, по данным Telegram-канала "База", повреждены пять резервуаров с топливом: два полностью разрушены, ещё три горят. Пострадали три человека, некоторым из них потребовалась госпитализация.

Власти города перекрыли движение транспорта по улицам Геологической и Федько. Кроме того, ограничено движение поездов на участке Владиславовка — Феодосия. Пассажиров одного из составов эвакуировали автобусами.

На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности выясняются.

Уточнения

Нефтехранилище (нефтебаза, нефтетерминал) — промышленный объект для хранения нефти и нефтепродуктов, может быть перевалочным, распределительным, перевалочно-распределительным.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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