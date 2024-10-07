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Наёмники ВСУ из Польши расстреляли мирных жителей в Судже

0:53
Правда ТВ

Польские наёмники, действующие в составе ВСУ, собрали жителей Суджи и публично расстреляли группу безоружных людей.

"Согнали всех, стариков, молодежь. И перед всеми расстреляли. Поляки. Одни поляки были", — вспоминает местный житель Дмитрий.

Отдельный отряд ВСУ занимался проверкой документов у гражданского населения, проявляя при этом жестокость к больным и пожилым людям.

Местный житель Сергей, не имея при себе паспорта, был вынужден сопровождать двух боевиков ВСУ к себе домой за документом. Сергей обратил внимание на акцент у наёмников, которые были вооружены американским оружием. В доме Сергея боевики подвергли его физическому насилию и устроили погром, но внезапный вызов по рации заставил их покинуть жилище.

Уточнения

Су́джа — город в России, административный центр Суджанского района Курской области.

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Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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