Волонтёры в Курской области ждут любую помощь

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Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Курской области, где встретилась с волонтёрами.

Подробности об их работе и нуждах волонтёрского штаба в интервью с волонтёром Лилией Державиной.

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