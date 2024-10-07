Волонтёры в Курской области ждут любую помощь

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Курской области, где встретилась с волонтёрами.
Подробности об их работе и нуждах волонтёрского штаба в интервью с волонтёром Лилией Державиной.
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Даже самые надежные агрегаты могут выйти из строя раньше срока без должного обслуживания, но некоторые моторы действительно способны пройти миллион километров.