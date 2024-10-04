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Арестовано имущество родственников фигурантов дела о бронежилетах

0:51
Правда ТВ

Суд в Москве арестовал имущество родственников фигурантов дела о поставке некачественных бронежилетов для Министерства обороны России.

В частности, речь идёт о жилом помещении площадью 50 квадратных метров, которое принадлежит брату одного их обвиняемых, а также земельном участке и двух живых помещениях, и автомобиле супруги другого обвиняемого.

Решение об аресте принято в связи с тем, что, по данным следствия, имущество было приобретено на близких лиц с целью сокрытия.

Согласно версии следователей, ГК «Пикет» выиграли госконтракт от Минобороны на поставку средств защиты, а затем присвоили денежные средства. В результате армия получила не менее 20 040 бронежилетов ненадлежащего качества.

Уточнения

Бронежилéт (броневóй жилéт, БЖ) — элемент (жилет) броневой индивидуальной защиты человека, обеспечивающий защиту торса человека от воздействия холодного и огнестрельного оружия.

Министерство обороны Российской Федерации (Минобороны России) — федеральный орган исполнительной власти.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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