Бакальчук подал в суд на жену

1:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук подал в суд на свою жену Татьяну. Сумма иска составила 350 миллиардов рублей.

"Иск касается всех сделок по передаче дочерних компаний и доменного имени Wildberries из ООО "Вайлдберриз" в ООО "РВБ" и подан к РВБ, WB и Татьяне", — написал он в своём Telegram-канале.

Бакальчук уточнил, что речь идёт об активах дочерних компаний маркетплейса: склады, мезонины, оборудование, фуры, логистические мощности, банк Wildberries и его активы, нематериальные ценности, товарные знаки, программное обеспечение, веб-сайт.

Предприниматель допустил, что сумма иска может вырасти в ходе разбирательств.

18 сентября около центрального офиса Wildberries в Москве произошла стрельба, жертвами которой стали два человека. Этому предшествовала попытка Бакальчука получить доступ к документации маркетплейса. В результате произошедшего погибли два сотрудника охраны офиса, семь человек были ранены.

Супруги сейчас разводятся. По словам Владислава Бакальчука, сооснователя маркетплейса, его отстранили от управления бизнесом, а о решении об объединении с рекламной компанией Russ договорились без него.

Уточнения

Wildberries (Уа́йлдберрис Ва́йлдберрис; букв. «Дикие ягоды») — российский маркетплейс. Основан в 2004 году Владиславом и Татьяной Бакальчук.



Татьяна Владимировна Ким (в замужестве Бакальчук; род. 16 октября 1975, Грозный, Чечено-Ингушская АССР) — российская предпринимательница, соосновательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries.



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