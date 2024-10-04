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Задержанный за кражу кенгурят из российских зоопарков оказался психически нездоров

0:52
Правда ТВ

Адвокат задержанного за кражу троих кенгуру из зоопарков в Ярославле и Калужской области Екатерина Сентищева заявила, что его клиент страдает от психического расстройства. Поэтому, по её словам, он мог не осознавать последствий своих поступков.

Сегодня в Ярославле подозреваемому должны избрать меру пресечения.

В явке с повинной мужчина написал, что общение с животными улучшает его психическое состояние. На похищение он решился для того, чтобы их продать. Вор успел украсть трех детёнышей кенгуру. Один из них не выжил, другого он успел продать.

На допросе он также пояснил, что продажей кенгурят хотел исполнить свою мечту – купить редкую макаку.

Для похитителя запрашивают пять лет колонии.

Уточнения

Кенгуру́ (англ. kangaroo — из кууку-йимитирского языка австралийских аборигенов gangurru «серый кенгуру», лат. Macropus (досл.: «большая нога»)) — общеупотребительное название группы животных из отряда двурезцовых сумчатых млекопитающих.

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Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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