Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре
Как подготовить плодовые деревья к зиме
Взрывные кратеры в Сибири: как таяние льдов открывает подземные бомбы

В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"

0:57
Правда ТВ

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что исполнителей в "Крокус Сити холле" вербовали таджикской диаспоре в России через интернет. Сами члены диаспоры физически находились в Афганистане.

Причастность к теракту Бортников возложил на "Вилаят Хорасан"*.

Теракт в "Крокусе" произошёл в марте этого года. В концертный зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", ворвались неизвестные и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли концертный зал и попытались скрыться в Брянской области.

В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения.

* запрещенная в РФ террористической группировка входящая в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников (род. 15 ноября 1951, Молотов) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008.

Террори́зм — политика, основанная на систематическом применении террора.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Марк Ульянов
Марк Ульянов  — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме
Садоводство, цветоводство
Как правильно обрезать ежевику: простые шаги для подготовки к зиме Аудио 
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка
Домашние животные
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка Аудио 
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло
Авто
Почему водителям стоит возить с собой хозяйственное мыло Аудио 
Популярное
Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями

Специалисты дадут оценку ее реального военно-технического уровня.

Переданный "Уралвагонзаводу" для изучения танк Leopard 2А6 оказался с чувствительными технологиями
Нужно ли менять антифриз перед зимой
Нужно ли менять антифриз перед зимой
ГАИ остановила за проезд на красный: вот что надо сказать инспектору и уехать
Хозяйственное мыло – универсальный помощник для водителей
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Ваш сад всегда будет зеленым: секреты ухода за хвойными растениями
Сводка с фронта: ВС РФ наступают в центр Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Заслуженный учитель России рассказала о подарках, которые обижают педагогов
Последние материалы
Планирующий боеприпас для Д-30СН. Универсальный снаряд для ответа натовскому агрессору
Детектив как у Тарантино — на сцене Театра на Трубной
Можно ли пить заваренный чай на следующий день: ответ, который удивит
Камчатские косатки спасены и вышли в открытое море
Мария Кожевникова отреагировала на новости о многомиллионных убытках своего бизнеса
Почему стоит заводить именно короткошёрстных кошек: все их преимущества
Наталья Штурм поддержала борющуюся за сына Муцениеце: будь мудрее
Фигуристка Валиева готовится к выступлению на шоу Навки в ноябре
В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"
Как подготовить плодовые деревья к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.