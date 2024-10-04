В ФСБ рассказали о вербовке исполнителей теракта в "Крокусе"

0:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что исполнителей в "Крокус Сити холле" вербовали таджикской диаспоре в России через интернет. Сами члены диаспоры физически находились в Афганистане.

Причастность к теракту Бортников возложил на "Вилаят Хорасан"*.

Теракт в "Крокусе" произошёл в марте этого года. В концертный зал, где должен был пройти концерт группы "Пикник", ворвались неизвестные и открыли огонь по посетителям, после чего подожгли концертный зал и попытались скрыться в Брянской области.

В результате атаки погибли не менее 145 человек (из них шестеро детей) и 551 человек получил ранения.

* запрещенная в РФ террористической группировка входящая в состав «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в РФ).

Уточнения

Алекса́ндр Васи́льевич Бо́ртников (род. 15 ноября 1951, Молотов) — российский государственный деятель. Директор ФСБ России с 12 мая 2008.



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